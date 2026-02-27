ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、日本のファンと再会する。MOMOLANDは、3月14日に東京・新宿パークタワーホールでファンミーティング『Happy White Spring Day』を開催する。【写真】「世界で最も美しい顔」1位、MOMOLANDメンバー今回のファンミーティングはホワイトデーに合わせ、ファンにキャンディのような甘い時間と忘れられない春の日の思い出をプレゼントしたいというメンバーたちの想いが込められた。今年初とな