ラーメンチェーン「幸楽苑」は、2月に引き続き、「郡山ブラックフェア」を開催する。日程は、2026年3月2日（月）〜3月4日（水）の3日間限定。【商品画像】500円で販売となる「2品」はこちら人気のラーメン「郡山ブラック」と、餃子がセットになった「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を特別価格500円（税込）で販売する。郡山市のご当地らーめんである「郡山ブラック」は、熟成させた「たまり醬油」を使用した漆黒の