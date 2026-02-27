この春は、多彩なカラーや質感で遊ぶスタイルがトレンド。使えば即トレンド顔になれる“ジューシーワントーンメイク”に俳優の兵頭功海さんが挑戦します。内側から熱気を放つ野性味フェイスに。“じゅわっと血色感”2色を手の甲に取って1:1で混ぜ、頬骨の下に逆三角形にのせる。やや下めの位置に設定することで、キュートなのぼせチークではなく、活力をみなぎらせた力強い血色感が叶う。残ったカラーを鼻筋、おでこ、あご先にのせ