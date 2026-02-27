山形県西川町の菅野大志町長による町職員などに対するパワーハラスメント疑惑を巡り、調査に当たってきた町議会の「百条委員会」の調査報告書が27日、示されました。報告書では菅野町長による複数のパワハラ行為を認定しました。この問題は、退職した西川町の元職員が、在職中に菅野大志町長から襟元をつかまれて町長室に連れ込まれるパワハラを受けたと訴えたことなどを受け、町議会の調査特別委員会、いわゆる百条委員会が