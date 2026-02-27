貴金属会社の偽の刻印を入れた金塊の売却益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁特別捜査課は27日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員楊暁東容疑者（39）＝東京都渋谷区＝ら中国籍の男女3人を再逮捕した。同課は容疑者らがこれまでに計約95億円を詐取し、大部分を資金洗浄したとみている。3人の逮捕容疑は仲間と共謀して昨年3〜4月、偽の刻印を入れた金塊を東京都千代田区の買い取り