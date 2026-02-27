衆院予算委員会は２７日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑が行われ、２０２６年度予算案の実質的な論戦が始まった。首相は年内改定を目指す国家安全保障戦略など安保３文書で、経済安全保障分野を主要な議題に扱う考えを示した。政府・与党は予算案の年度内の成立を目指す。自民党の小林政調会長は質疑で、安保３文書改定について「防衛力強化だけに狭く閉じないよう、経済安全保障について体系だった基軸のある考え