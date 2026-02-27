元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が26日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。芸能事務所プラチナムプロダクションと業務提携していることを明かした。今回は、同事務所の会議室で撮影した。番組スタッフから「所属されたんですか？」と問われると、加護は「してないです」と回答。実は「プラチナムさんと業務提携させてもらっている」と告白し、「初めて言った。多分みんな知らない」と笑