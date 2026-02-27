俳優山〓賢人（31）が27日までにインスタグラムを更新。25日に都内で開かれた、主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（片桐健滋監督、3月13日公開）のジャパンプレミアのオフショットを公開した。山〓は、サンローランのベージュフォンセ（濃いベージュ）色のジャケットとパンツに、鬱金（ウコン）色のシャツを合わせた。ジャケットを腕まくりした袖口に鬱金色のシャツがのぞく、ラフな雰囲気のおしゃれな着こなしを披露