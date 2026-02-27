歌手の倖田來未さんが来月香港で予定していたコンサートが中止になったことがわかった。日中関係の悪化が影響しているとみられる。倖田來未さんのコンサート主催者は、来月12日に予定されていた香港公演について「突発的な不可抗力により中止になった」と今月16日に発表した。中国政府が高市総理大臣の「台湾有事」をめぐる国会答弁に反発を続けるなか、日本の歌手による公演中止が相次いでいる。去年11月には浜崎あゆみさんの上海