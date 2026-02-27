漫画家で漫画評論家の飯田耕一郎さんが死去したことがわかり、SNS上では関係者から驚きと悲しみの声が広がっている。親戚にあたる音楽ライターの吉本秀純氏が27日までに自身のX（旧ツイッター）で「私の母方の叔父である漫画家／評論家の飯田耕一郎さんが、昨夜（25日）に急逝したとの連絡がありました」と伝えた。飯田さんは自身のXを25日まで更新しており、25日に「帰宅してテレビ付けたら3日連続で太れない検証で食べまくるとか