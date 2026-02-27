ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *スマホの地図アプリを見せて、通行人に道を教わる私は方向音痴のために、目的地にすんなりと到達できず、人生の貴重な時間を無駄にしてきた