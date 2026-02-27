瑞々しい肌と、輝くような笑顔が印象的な小林照子さん。90歳になった今も若々しさを維持できているのは、ある習慣を毎日コツコツと積み重ねているからだと言います（構成：内山靖子撮影：村山玄子）* * * * * * *なりたい顔を筋肉に覚えさせて笑顔は何にも勝る万能薬であり、最強の美容術です。だって、まるで内側から輝いているように表情は美しく、気持ちまでポジティブになりますから。それに、笑顔でいると明るい人が寄って