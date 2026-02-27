ドイツ自動車大手のBMWは、同社のオリバー・ツィプセ最高経営責任者（CEO）が2月25日にドイツのフリードリヒ・メルツ首相に同行して中国を訪れ、車載電池大手の寧徳時代（CATL）と協力覚書を締結したと発表しました。両社は動力電池のサプライチェーンにおける協調的な脱炭素化を中核に据え、電気自動車（EV）のライフサイクル全体での二酸化炭素排出量を体系的に削減する方針です。持続可能な発展に向けた戦略的連携を一段と深め