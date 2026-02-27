結婚10年目。共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映る二人だけれど、春のある夜、紗綾は「好きな人がいる」と敦史に告げ――。* * * * * * *春の終わりに【１】【２】もの寂しさを覚える春の終わり。穏やかな季節のはずなのに、どこか胸がざわつく。それでも自分には家族がいて、帰る家もある。そんな日常が、きっと幸せと感じていたある日。い