歌手でタレントのあのをモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセットが、4月18日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売される。【写真】目が水色！アップで見る、あのちゃんがデザインしたドール■イヤリングなどが「歯」に！今回発売