警察の発表によりますと、2月27日午前9時5分頃、静岡県河津町梨本の国道414号新天城トンネル南方約300メートルで、乗用車同士が衝突する事故があり道路の一部を塞いでいるということです。また意識がない人がいる模様ということです。 警察が事故の詳しい状況を調べています。