藤井聡太名人への挑戦権をかけたA級順位戦最終局が2月26日、静岡市で行われました。大盤解説会には藤井名人が登場し将棋ファンを魅了しました。 【動画】藤井聡太名人が“将棋界の一番長い日”大盤解説 名人への挑戦者決定は3月2日のプレーオフに＝静岡市 26日午前9時から始まったA級順位戦最終局は、藤井聡太名人への挑戦権をかけて行われました。 対局が深夜まで続くことから、「将棋界の一番長い日」とも呼ばれていま