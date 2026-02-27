プロスケーターの安藤美姫が２７日、Ｘを更新。「実はお花が好き」だという安藤が、ミラノ・コルティナ五輪で活躍したフィギュアスケート選手へ、安藤のイメージで花と花言葉を寄せた。安藤は「実は安藤お花が好きで花言葉に載せて選手のイメージを伝える事があるのですが、今回もたくさんの感動とメモリーをくださったスケーターへの勝手な！！！安藤のイメージを作りました。花言葉はもちろん花によっていろんな花言葉がある