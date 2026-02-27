お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。人気コンビとの出会いを振り返った。同番組で、ケンコバが大阪で20年間借りっ放しにしていたワンルームマンションを訪問した。退去手続きを進めるべく、「笑い飯」西田幸治は「ハウスダストに弱い」と笑いを交えながら同行したが、タバコ休憩中、2人の若手時代の話に。ケンコバは「笑い飯はね、凄