ニッスイの冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」ニッスイは27日、冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」の一部から基準値を超える農薬が検出されたとして、該当する商品約3万3千パックを回収すると発表した。対象は原産国が中国で、賞味期限が2027年4月19日か20日の商品。健康被害の報告はない。農薬は日本でも使用されているカビの殺菌剤という。中国で収穫した枝豆を一時保管した際に、別の会社が管理している隣の