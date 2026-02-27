桃の節句を前に、珍しい「ひな人形」の展示が、岐阜県下呂市の古民家で始まりました。 【写真を見る】桃の節句を前に｢おひな様展｣ 江戸時代から明治時代に作られた貴重な人形が古民家を彩る 岐阜･下呂市の“銀花荘” 国の登録有形文化財にも指定されている、下呂市の古民家「銀花荘」では、江戸から明治にかけて作られた「ひな人形」約30組が展示されています。 貴重なひな人形に訪れた人も興味津々 このうち、幅90センチもあ