アメリカのコロンビア大学は、警察官を装った移民当局の職員が「不明女児の捜索」と偽って学生寮に侵入し、女子学生を拘束したと発表しました。女子学生はその後、釈放されました。シップマン学長：職員らは行方不明の子供を捜索している警察官だと名乗り、侵入した。コロンビア大学などによりますと、26日朝、「不明の5歳女児の捜索」と偽ってDHS＝国土安全保障省の連邦職員5人が令状がないまま学生寮に侵入し、アゼルバイジャン