映画「オールド・ボーイ」のパク・チャヌク監督（62）が、カンヌ国際映画祭の審査委員長に任命された。韓国人としては初めて。カンヌ国際映画祭実行委員会は26日「パク・チャヌク監督は、今年5月12日に開幕する第79回カンヌ国際映画祭の審査員団を率いる。韓国映画人としては初めて、アジアの監督としては香港のウォン・カーウァイ監督に次ぐ2人目」と発表した。聯合ニュースやイルガンスポーツなど韓国各メディアが報じた。ティエ