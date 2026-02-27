ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。今後に挑戦したいことを明かした。「お忙しい中だと思いますが、今後やってみたいこと、挑戦したいことを教えて頂けますか？」との質問に三浦は「私はシーズンオフに、スカイダイビングがやってみたいなと思います。勝手にできるかなっ