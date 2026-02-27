子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡制作のフジテレビ系教育番組「テレビ寺子屋」。３月８日の放送は東京おもちゃ美術館元館長の多田千尋さんが講師。「多世代交流が子どもを育む」を放送（テレビ静岡は午前６時３０分）する。以下は放送概要。おもちゃの美術館、そう聞くとガラスケース越しにブリキのおもちゃを鑑賞する施設のように思われ