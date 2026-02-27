藤井聡太名人への挑戦権を争う第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、９回戦全４局の一斉対局が静岡県静岡市の「浮月楼」で行われました。このうち、増田康宏八段―中村太地八段の一戦は110手で増田八段が勝利。残留の可能性に懸けて臨んだ中村八段でしたがあと一歩及びませんでした。○もうひとつの大一番２勝６敗と苦しい星取りの中村八段は負けられない一戦。残留のためには自身が勝ったうえでラ