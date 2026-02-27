◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬、３着馬までに桜花賞・Ｇ１の優先出走権）＝２月２７日、栗東トレセングランドオーパス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）は、坂路で６３秒７―１５秒０で上がった。体つきもふっくらしていて、気配はいい。前走の河津桜賞は、直線で不利もあって４着。ただ、速いペースを楽に先行できたようにスピードは通用する。橋口調教師は「馬場