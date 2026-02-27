藤井聡太名人への挑戦権を争う第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、９回戦全４局の一斉対局が静岡県静岡市の「浮月楼」で行われました。このうち、永瀬拓矢九段―佐藤天彦九段の間で行われた挑戦・残留争いの大一番は110手で佐藤九段が勝利。得意の四間飛車で力を発揮して自力でのＡ級残留を決めています。○それぞれの目標に向けてここまで７勝１敗の永瀬九段は挑戦に向け、また２勝６敗の佐藤九