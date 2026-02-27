なにわ男子・道枝駿佑が、韓国のスキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」のブランドアンバサダーに就任した。道枝は、同ブランドアンバサダーに決まり「率直にすごくうれしかったですね！」と喜び、「普段から愛用させていただいていたので、自分が使っているスキンケアブランドのアンバサダーということで驚きましたし、気が引き締まる思いで…ちゃんとしないと、と思いました」と背筋を伸ばした。同社は