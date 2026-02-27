俳優の堺雅人が２７日、都内で行われた主演舞台「スリーゴースト」（サイモン・スティーヴンス作、ショーン・ホームズ演出）の製作発表会見に出席し、１７年ぶりに舞台に出演することを発表した。堺の舞台出演は２００９年の「蛮幽鬼」以来、１７年ぶり。台本開発のためのワークショップに参加して「壮大な実験が始まるんだと思って、楽しい遊びにまぜてもらう子どものようにワクワクしています」と声を弾ませた。台本を読んで