みんな大好きサンリオキャラクターが、春らしくてかわいいプチケーキになりました♪ひな祭りパーティや、ホワイトデーにもぴったり！「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」こちらは、3月15日（日）まで全国の銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店で販売※している「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」。※店頭予約受付中（予約終了は店舗により異なります）。ネット予約は3月10