さつま町の小学生が、校区内の農場で牛たちと触れ合いながら畜産について学びました。 さつま町は子牛の生産が盛んで、この体験学習は、地域の畜産業に興味を持ってもらおうと、計画されました。 鶴田小学校の5年生17人が、およそ20頭の母牛を飼育する野元浩幸さんの農場を訪れ、牛の飼育方法などを学びました。 そして、エサを与える体験では、児童らは、野元さんの指導を受けながら、飼料や大きなワラの塊を運んで牛に与えて