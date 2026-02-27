奄美群島の観光と物産の振興を目的とする一般社団法人「奄美群島観光物産協会」の職員が376万円を着服していたことがわかりました。 奄美群島観光物産協会は、奄美群島の12市町村が出資し、奄美市の安田壮平市長が代表理事を務めています。 協会によりますと、会計を担当していた職員が、2023年4月から先月までの間、協会の運営経費など376万円を着服していました。出納帳や会計ソフト入力時に経費を水増しするなどして、現金の