足先は心臓から遠く、筋肉も少ないため血流が滞りがち。放っておくと、むくみやだるさなどの不調につながることも。そこで、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに、足先の冷えを改善する簡単ストレッチを教えてもらいました。1日たった1分でOK。寝る前やすきま時間に取り入れてみて！1日1分「足先の冷え」改善ストレッチのやり方? 床に楽な姿勢で座り、足を伸ばす。足の指をぎゅっと丸めて握りこぶしのように「グー」 の