【春に三日の晴れなし】九州全域で雨 低気圧が九州南部を通過中で、九州全域で雨が降っています。 また、朝から気温が上がらず、予想最高気温は福岡市１４度（前日比‐３度）、熊本市１７度（前日比‐５度）、鹿児島市１８度（前日比‐４度）となっていますので、暖かくしてお過ごしください。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション２７日（金） 鹿児島県と宮崎県では１時間あたり３０ミリ以