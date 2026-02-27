秋田朝日放送 去年＝２０２５年の秋田県内の出生数は３４１３人で過去最少を記録しました。 厚生労働省は２５日、出生や死亡、結婚など人口に関わる動きを把握するための人口動態統計の２０２５年の速報を発表しました。外国人を含む数値です。 秋田県の出生数は、３４１３人と過去最少で前年の速報値と比べ１２７人減りました。都道府県別では、鳥取と高知に次いで３番目に少なくなっています。死亡数は１万６７７２人で