漆黒の宇宙に浮かび上がった燃えるような黄金のリング。ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が2026年2月20日付で公開したこの画像は、同年2月17日に起きた金環日食の様子を捉えたものです。【▲ ESAの小型衛星PROBA-2の「SWAP（極端紫外線撮像装置）」で観測された2026年2月の金環日食（Credit: ESA/Royal Observatory of Belgium）】極端紫外線で捉えた“火の輪”日食とは、月が太陽の前を横切ることで、太陽の全部または一部が隠される現