西日本や東日本は昨年の秋から記録的な少雨となっていて、きょう27日（金）は西日本を中心に恵みの雨となりそうです。なお、来週3月3日（火）には西〜東日本の太平洋側で、まとまった雨が見込まれています。【CGを見る】今後の大雪と雨の予想大阪は夕方ごろから雨具の出番きょう27日（金）午後も沖縄から九州は本降りの雨となり、西日本では次第に雨のエリアが広がります。大阪など近畿は、夕方ごろから雨具の出番になりそうです。