俳優の山田裕貴と嵐の松本潤が27日、都内でTBSが3月26、27日に2夜連続で放送するドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」の制作発表イベントに出席した。今作は幕末の京都を舞台に新撰組志士たちの荒々しくも熱い生きざまを史実に基づきながらフィクションも交えて描いた人気同名漫画を実写化。主人公の「鬼の副長」とも恐れられた新撰組の土方歳三を演じる山田は、「時代背景を無視してるわけではなくリスペクトを持っています」