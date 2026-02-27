世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。2月21日（土）の放送では、オランダ・ウィルムスオートが特集された。【映像】オランダ・ウィルムスオートで“昔ながらの航海術”にこだわる海の猛者アムステルダムの北にある港、ウィルムスオート。ここに、海の猛者がいる。クラース・ヤン・ホブさんだ。若き日には帆船乗りとして働き、その後、大西洋横断などいくつもの冒険に挑んだクラースさん。現在70歳の彼には、あるこ