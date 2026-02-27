佐渡市内で下水道使用料の徴収漏れや誤りがあったことが2月26日、佐渡市の発表でわかりました。市の上下水道課によると、徴収漏れの総額は市内9世帯分で総額約430万円です。約38万8,000円分の徴収誤りもあり、期間は2000年度から2017年度まで、17年にわたります。徴収漏れは市内9世帯分です。職員が使用料の料金システムへの入力を忘れていたり、書類の不備で使用料を請求できていなかったりしたことで、徴収から漏れていました。