「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で東邦チタニウムが「買い予想数上昇」１位となっている。 ２７日の東証プライム市場で邦チタが前日のストップ高に続く２日連続の急騰。親会社のＪＸ金属が２５日取引終了後、邦チタを株式交換により完全子会社化すると発表した。６月１日を効力発生日とし、邦チタ１株に対してＪＸ金属０．７０株を割り当てる。邦チタの株価はＪＸ金属との