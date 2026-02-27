日清オイリオグループが後場に入り上げ幅を拡大している。正午ごろに３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位あたりの金額を引き下げることで、投資家がより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS