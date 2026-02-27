エムティジェネックスが後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード２０００円分を提供する。 出所：MINKABU PRESS