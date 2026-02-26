CP＋2026の富士フイルムブースの様子をお届けする。ミラーレスカメラGFX/Xシリーズをはじめ、instax“チェキ”シリーズ、写ルンです、写真幸福論などトピックの多いブースだ。 鮮やかに装飾されたinstax“チェキ”シリーズのコーナーは、多くの来場者でにぎわっていた。なかでも最注目は、1月30日（金）に発売したばかりの「instax mini Evo Cinema」。意欲作の多い“チェキ