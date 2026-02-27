オーランド・マジック vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年2月27日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 108 - 113 ヒューストン・ロケッツ NBAのオーランド・マジック対ヒューストン・ロケッツがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし29-22で終了する。