卓球の「シンガポールスマッシュ2026」が連日行われており、トップ選手による激しい戦いが繰り広げられている。そうした中、27日は女子シングルスで日本勢2選手が中国勢との一戦を迎え、その戦いぶりに注目が集まる。 ■張本美が8強入り一番乗り 今大会に7選手がエントリーした日本女子シングルスは、26日終了時点で3選手が勝ち残っている。27日に3回戦を戦うのは世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポ