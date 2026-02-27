江戸時代に長崎奉行所西役所が置かれた長崎市の県庁舎跡地。 県が国の史跡指定の申請を文化庁に行ったことがわかりました。 県が、国の史跡指定を目指して意見の申請を行ったのは、2017年まで県庁があった長崎市江戸町の跡地です。 江戸時代は長崎奉行所西役所が置かれ、現在もその石垣の遺構などが残っています。 長崎奉行所西役所は、出島や唐人屋敷の貿易管理を行っていて、県は「貿易で発展した長崎で