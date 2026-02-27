◇NBAブルズ112ー121ブレイザーズ（2026年2月26日ユナイテッド・センター）NBAブルズは、26日（日本時間27日）に本拠地でブレイザーズと対戦。河村勇輝（24）がベンチ入りしたが、本拠地デビューはお預けとなった。チームは競り負けて2月は未勝利に終わり、01年1月以来となる約25年ぶりの泥沼11連敗を喫した。河村はオールスターブレーク後、22日（同23日）のニックス戦でベンチ入りしたが、出場機会に恵まれなかった。