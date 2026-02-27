日本野球機構（NPB）は27日、3月1日のオープン戦から運用を開始する「リプレーセンター」の概要を説明した。都内のNPB事務局内に設置され、1軍の審判員2人がリクエスト制度に遠隔で対応。映像のスロー再生や拡大など操作する専門のスタッフも常駐する。球場の審判員はグラウンド上にとどまり、電話回線を通じてヘッドセットから判定が伝えられる。機材の故障など不具合が生じた場合は、昨季までと同様に球場内の控え室で球場審